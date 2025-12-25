25 Декабря 2025
Образование
Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Корпоративный университет ТМК2U стал лауреатом премии для образовательных организаций

Корпоративный университет ТМК2U Трубной металлургической компании (ТМК) получил награду "Премия года" Московского международного салона образования (ММСО) в номинации "Бренд года в дополнительном образовании для взрослых". Номинация присуждается организациям, которые осуществляют образовательную деятельность и эффективно применяют широкий спектр коммуникационных инструментов для повышения узнаваемости бренда, сообщает пресс-служба ТМК.

Цель "Премии года" ММСО — отметить образовательные организации, которые активно используют цифровые решения для построения коммуникации с профессиональным сообществом, сотрудниками, учениками, выпускниками и партнерами. Экспертное жюри премии оценивает миссию и ценности бренда, проработанность фирменного стиля, представленность на мероприятиях федерального уровня и в СМИ, а также вклад в подготовку кадров для экономики будущего.

"Корпоративный университет ТМК2U — это ключевой инструмент стратегического развития бизнеса и кадрового потенциала компании. Для нас эта награда особенно ценна, поскольку она является признанием со стороны профессионального образовательного сообщества. Это очередное подтверждение того, что системная работа над совершенствованием образовательной организации и ее брендом приносит результат", — сказала заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом – директор Корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина.

ТМК2U предоставляет широкий спектр образовательных услуг внутренней и внешней аудитории. Сотрудникам ТМК и компаний-партнеров доступны более 750 курсов — как очных, так и дистанционных, размещенных на собственной образовательной платформе SOTA2U. Большая команда профессиональных преподавателей, наставников и бизнес-тренеров обеспечивает практико-ориентированный подход к обучению и помогает сотрудникам развивать профессиональные и управленческие компетенции в соответствии с актуальными задачами бизнеса, а также весь спектр "гибких навыков": от коммуникативных до эмоционального интеллекта.

