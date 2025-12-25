Общественник счёл нормальным травить россиян с одним ребенком в семье

Руководитель проекта "Демографическая платформа.РФ" Сергей Чесноков привал организовать кампанию по порицанию россиян с одним ребенком. А вот семьи с многодетностью призвал поощрять, поскольку они должны стать "нормой".

"Это (показывать пальцем на мать с одним ребёнком — прим. ред.) хорошо. Для общества это хорошо. Понятно, что кому-то лично это может быть неприятно. Когда у людей есть дети, у семей есть дети — это всегда было нормой, и отсутствие детей воспринималось как ненормальная ситуация. Так было на протяжении всей истории человечества. Нужно, чтобы было понимание, что многодетная семья — это норма и естественный ход вещей", - заявил общественник в эфире радио "Говорит Москва".

На сайте "Демографической платформы.РФ" сообщается, что это "неправительственная гражданская инициатива для обеспечения партнерства власти, бизнеса и общественности по достижению национальных целей развития в сфере демографии". "Платформа" была создана в апреле 2021 года.