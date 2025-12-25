RCC Extreme исполнил спортивную мечту 10-летнего мальчика из Челябинска

В преддверии Нового года проект Русской медной компании RCC Extreme принял участие в благотворительной акции "Снеговики-добряки". Команда спортивного проекта исполнила заветную мечту 10-летнего Ярослава из Челябинска.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, акция помогает тяжелобольным детям и ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Мальчик мечтал об экстремальном подарке – мастер-классе по трюковому самокату.

Жизнь Ярослава – это история про невероятное мужество и силу духа. Со стороны она кажется жизнью обычного активного подростка: он катается на велосипеде, ходит на рукопашный бой, начал учиться игре на гитаре. Но эта обыкновенность – результат долгой борьбы.

В шесть месяцев после тяжелейшей аллергической реакции ребенок впервые попал в реанимацию. Позже у него диагностировали бронхиальную астму, а в 2023 году мальчик столкнулся с алопецией.

Ярослав мечтал о мастер-классе по трюковому самокату. Ранее он дважды брал такой самокат у друзей и был в полном восторге. Благодаря RCC Extreme мальчик получил индивидуальный мастер-класс с опытным райдером Михаилом Кузнецовым.

Перед тренировкой Ярославу подарили самокат благотворители из Челябинска, и он сразу смог опробовать свой подарок на деле. После часа занятия мальчик выучил несколько базовых трюков и теперь сможет самостоятельно прокачивать свои навыки в экстремальном спорте.

"Мне очень понравилось кататься на самокате, планирую дальше заниматься этим. Понравилось делать трюки на мастер-классе. Некоторые, правда, забывал, как делать, но буду учиться и запоминать", - пообещал Ярослав.

"Для нас проект RCC Extreme – это не только развитие спорта, но и развитие сильного духа, умения преодолевать себя. Когда мы узнали историю Ярослава, не было сомнений: мы должны помочь. Он настоящий экстремал в жизни, ежедневно побеждающий обстоятельства. Подарить эмоции, уверенность, ощущение полета и скорости – бесценно. Мы верим, что наш подарок станет инструментом для его новых побед", - отметила директор проекта RCC Extreme Анна Веремеенко.