Общественный транспорт Екатеринбурга снизил скорость из-за непогоды

Общественный транспорт Екатеринбурга временно снизил скорость движения из-за непогоды. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Пока холода не отступят, скорость трамвая не будет превышать 25 км/ч. У троллейбусов действуют ограничения до 35 км/ч. Меры приняты для снижения риска повреждения КС.

Ранее в МЧС свердловчан предупреждали о понижении температуры воздуха в четверг до -42 градусов. Уральцев просят одеваться по погоде и заранее готовить личный автотранспорт: иметь в запасе топливо и не забывать в дорогу теплый плед, фонарик, запас воды и заряженный power bank.