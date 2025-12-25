Врачи медучреждений Тюменской области - лидеры всероссийского рейтинга удовлетворенности пациентов

Врачи медучреждений Тюменской области - лидеры всероссийского рейтинга удовлетворенности пациентов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Тюменской области.

В России составили рейтинг регионов по удовлетворенности пациентов медицинской помощью в частных и государственных медучреждениях. Пациентам предлагалось оценить врачей медучреждений от одного до пяти баллов.

Лидерами в государственном здравоохранении стали медучреждения: Севастополя (4,86, в частных клиниках региона — 4,75), Тюменской области (4,63 и 4,88 соответственно), Югры (4,3 и 4,83), Карачаево-Черкессии (4,3 и 4,94 в частных клиниках).

Отзывы размещались на портале "ПроДокторов". В течение года было опубликовано 1,1 млн отзывов - 230 000 на страницах врачей государственных клиник и 932 000 - частных.

Напомним, в уходящем году в муниципалитетах региона установлено 25 модульных конструкций: врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты и филиалы поликлиник. Капитально отремонтированы девять объектов здравоохранения. Завершается капремонт еще четырех.

Ведется активная работа по обеспечению медучреждений квалифицированными специалистами, особенно в сельских муниципалитетах. На 2026 год запланировано трудоустройство 37 врачей и 30 фельдшеров по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер".