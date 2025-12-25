25 Декабря 2025
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Департамент молодежной политики Тюменской области

Десант Дедов Морозов поздравит маленьких пациентов тюменской больницы

Десант Дедов Морозов поздравит маленьких пациентов тюменской больницы, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Добровольцы Тюменского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей в костюмах Дедов Морозов создадут праздничное настроение детям, которые находятся на лечении в больницах.

В этом году акция пройдет 30 декабря на территории Областной клинической больницы №2.

Волонтеры в при помощи альпинистского снаряжения спустятся с крыши больницы и заглянут в каждое окно. Детям вручат подарки и поздравят с наступающим Новым годом.

Отметим, что Всероссийская акция Десант Дедов Морозов проходит ежегодно в разных регионах страны. В 2024 году детей поздравляли свыше 500 человек в 60 регионах страны. В этом году география расширилась до 70 регионов. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей посещают детские больницы, воспитательные социальные учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, а также детские дома и дома-интернаты.

Единой даты поздравлений у Десанта Дедов Морозов нет, в каждом регионе она отличается. Недавно аналогичная акция состоялась в Москве - добровольцы поздравили юных пациентов детской городской клинической больнице имени Башляевой на ул. Героев Панфиловцев. Ожидается, что все дети получат поздравления до конца декабря.

Теги: Десант Дедов Морозов, больница, поздравление, пациент


