На таджикских пограничников напали неизвестные с территории Афганистана: есть погибшие

На границе Таджикистана и Афганистана произошло вооруженное столкновение: таджикские пограничники отразили атаку террористов, проникших ночью на территорию Таджикистана, передает ТАСС со ссылкой на заявление Госкомитета нацбезопасности республики.

Инцидент произошел в Хатлонской области, граничащей с Афганистаном. Погибли три члена террористической организации, заявили в Госкомитете. Погибли также двое сотрудников погранслужбы Таджикистана.

На месте происшествия были изъяты три автомата М16, автомат Калашникова, три пистолета иностранного производства с глушителями, 10 ручных гранат, один прибор ночного видения, взрывчатые вещества и другие боеприпасы.

В Госкомитете отметили, что это уже третье за последний месяц вооруженное нападение с территории Афганистана, повлекшее гибель людей.

Власти Таджикистана обвинили табилское правительство Афганистана в безответственности в вопросах обеспечения безопасности на границе.