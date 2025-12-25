Чиновник из Дагестана и двое общественников погибли в результате атаки ВСУ на гумконвой

В приграничье гуманитарный конвой из Дагестана подвергся обстрелу ВСУ. Погибли замглавы Шамильского района Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации "Самооборона", сообщил глава республики Сергей Меликов.

Он добавил, что еще один сопровождающий, общественник по имени Шамиль, с ранениями доставлен в больницу, за его жизнь борются врачи.

По словам Меликова, гуманитарную помощь для бойцов СВО перевозили два грузовика. "Один из них по пути был вынужден остановиться на ремонт, что уберегло часть людей от трагедии. Другую "ГАЗель" и легковушку обстреляли с применением беспилотников", - написал глава Дагестана в телеграм-канале.

По данным SHOT, атака произошла в поселке Красный Пахарь Волоконовского района Белгородской области. ВСУ нанесли удар FPV-дроном по "ГАЗели", от чего грузовик несколько раз перевернулся.