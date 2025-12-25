Журналистов не пустили на инаугурацию нового мэра Красноярска

Журналистов не пустили на инаугурацию главы Красноярска Сергея Верещагина, который до последнего момента был председателем правительства Красноярского края. Представителям СМИ предложили смотреть церемонию онлайн – трансляцию показывали в кабинете, соседнем с Овальным залом мэрии, передает ТВК.

Верещагина избрали главой города 23 декабря на заседании городского совета. По новому законодательству кандидатов на пост региональной столицы выдвигает губернатор, депутатам одного из трех сибирских городов-миллионников предложили выбирать из двух: Верещагина и главы Свердловского района Красноярска Лилии Назмутдиновой. За первого отдали голоса 33 депутата, за втору – один.

Избрание нового мэра Красноярска ознаменовалось сразу несколькими скандалами. Так, в канун выборов появилась информация, что сестра Верещагина является фигуранткой уголовного дела. А сразу после избрания были сообщения о том, что новый мэр прописан и живет в Москве.

Также скандальным стал пост в открытом аккаунте в Instagram* жены Верещгина Ирины. Она негативно отозвалась о переменах в жизни своей семьи, назвав происходящее "тотальным разрушением жизни". Местные журналисты и Telegram-канал Kras Mash сочли, что эти слова относятся к необходимости переехать из Москвы в Красноярск. По неподтвержденным данным ряда изданий, супруги до назначения Верещагина в мэрию постоянно жили в столице, а в Красноярск только прилетали по рабочим делам. Отметим, что с 2018 года Верещагин работал заместителем председателя красноярского правительства, с 2023 года – председателем там же. В период с 2013 по 2018 годы Верещагин руководил скандально известным институтом развития – ОАО "Курорты Северного Кавказа" (ныне Кавказ.РФ), к которому у Счетной палаты России (и иногда прокуратуры) на протяжении многих лет возникают вопросы финансового характера.