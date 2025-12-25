Педагог из России из-за опоздания на работу оказался в тайском изоляторе

В изоляторе Таиланда оказался местный педагог английского языка и физкультуры – россиянин, житель Благовещенска Сергей Ливтиненко. Он попал туда из-за опозданий на работу, за которые его уволили.

После увольнения аннулирована его рабочая виза. Из-за этого он автоматически стал нелегалом, из-за чего оказался в изоляторе без еды и воды. Его ждёт депортация.

Сейчас местная русская община пытается помочь россиянину выбраться из сложившейся ситуации. В представительстве МИД РФ сообщили, что им информация о Сергее Литвиненко не поступала, пишет РИА Новости.