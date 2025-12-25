ОАК выполнила годовой план производства Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала Минобороны партию истребителей Су-35С.

План производства таких самолётов на 2025 г. полностью выполнен. Авиастроители уже работают над программой следующего года.

На счету Су-35С наибольшее количество уничтоженных на полях специальной военной операции целей. В том числе он эффективно бьет противника на рекордных дальностях – в несколько сот километров, сообщает пресс-служба "Ростеха".