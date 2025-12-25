Уралец получил 3 года "строгача" за удар полицейского ладонью

Жителя уральского города Туринск отправили в колонию за применение насилия к сотруднику полиции. Он ударил силовика ладонью.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в конце октября 2024 года мужчину доставили в ОМВД России "Туринский" для проверки информации о хищениях из сетевых магазинов. При этом уралец был пьян и в какой-то момент решил уйти из дежурной части.

Полицейский попытался ему помешать. Тогда мужчина нанес один удар ладонью в область лица стража порядка. От этого последний испытал физическую боль.

Как отметили в прокуратуре, сам уралец вину признал частично. Суд назначил ему 3 года и 2 месяца колонии строгого режима.