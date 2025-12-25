Выплаты свердловским льготникам проиндексируют на 4%

Социальные выплаты для льготных категорий жителей Свердловской области будут проиндексированы на 4% с 1 января 2026 года. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

С нового года размер областного материнского капитала семьям, родившим или усыновившим третьего или последующего ребенка, составит 182 тысячи 493 рубля, а в случае рождения трех детей одновременно – 272 тысячи 738 рублей. Размер единовременного пособия матери, награжденной знаком отличия "Материнская доблесть" III, II и I степени, увеличится до 51 тысячи 505 рублей, 103 тысяч 7 рублей и 206 тысяч 16 рублей соответственно.

До 625 рублей вырастет ежемесячное пособие на междугородний проезд для школьников из многодетных семей. А новый размер выплаты на покупку школьной формы составит 6 тысяч 521 рубль.

Полный перечень мер соцподдержки свердловчан можно посмотреть на официальном сайте министерства социальной политики региона. Также узнать о положенных мерах поддержки можно по бесплатному единому социальному телефону: 8-800-300-81-00.

Напомним, ранее правительство Свердловской области увеличило размер прожиточного минимума на 2026 год.