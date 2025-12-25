Тюменская область - лидер в УрФО по заявкам на гранты Президентского фонда культурных инициатив

Директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров подвел итоги уходящего года и рассказал о ключевых событиях региона, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Почти 6 000 событий вошли в программу празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитников Отечества. Среди важнейших - экспозиция "Именем Родины", сценическая постановка "Идентификация", социальный проект "СВОя культура".

В рамках "Больших гастролей" Тюменскую область посетила команда "Мастерской "12" Никиты Михалкова. В Тобольске состоялись крупнейшие музыкальные и театральные фестивали, в их числе "Лето в Тобольском кремле".

"Развиваются муниципальные учреждения культуры и благодаря нацпроекту "Семья" обновляются объекты культуры, оснащаются музеи и театры. Эти меры способствуют повышению качества досуга населения и привлекают молодые таланты", - заявил Александр Сидоров.

Активному вовлечению молодежи в культурную жизнь региона способствует Пушкинская карта - выпуск карты достигает почти 90%, а продажи билетов превысили 500 000 000 рублей. Тюменский филармонический оркестр выступил на Шанхайском международном фестивале искусств.

Тюменская область - лидер в УФО по заявкам на гранты Президентского фонда культурных инициатив.

"Уважаемые жители Тюменской области, спасибо за вашу любовь к культуре, преданность традициям и активность в продвижении культурного наследия нашей великой страны. Пусть предстоящий год принесет каждому радость встреч с искусством, а сердце согреет тепло семейных праздников и приятных событий. Здоровья вам, счастья и творческого вдохновения в Новый год!", - обратился он к тюменцам.