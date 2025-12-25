В Госдуме заявили о невозможности заблокировать VPN россиянам

Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что в 2026 году власти не планируют полностью блокировать VPN, поскольку технологически взять её под контроль невозможно.

Однако парламентарий призвал россиян быть осторожнее с такими сервисами, отметив, что некоторые из них могут быть небезопасны. Боярский пояснил, что государство заинтересовано в том, чтобы люди не привыкали постоянно пользоваться VPN, так как это может привести к запрещённому контенту.

Масштабные блокировки, по его словам, являются мерой противодействия экстремизму, а постоянное использование VPN, особенно подростками, может привести в "такие уголки интернета, в которые лучше не попадать", сообщает РБК.

Ранее в сети появились сообщения о возможной блокировке в России всех сервисов VPN, но пока в Роскомнадзоре не подтверждают такую информацию.