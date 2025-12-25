Рубль назван самой крепкой валютой в 2025 году

Рубль по итогам 2025 года вошел в пятерку наиболее доходных мировых активов, уступив только драгоценным металлам.

С января российская национальная валюта укрепилась на 45%, а курс доллара опустился до уровня 78 руб., что приближается к показателям, предшествовавшим 2022 году. По данным Bloomberg, такое годовое укрепление стало самым значительным как минимум с 1994 года.

Среди ключевых причин этого роста аналитики выделяют резкое падение спроса на иностранную валюту внутри страны на фоне санкционного давления. Дополнительным стимулом стала жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, сделавшая рублевые инвестиции более привлекательными. Ключевая ставка находилась на рекордном уровне в 21% с октября 2024 по май 2025 года и лишь в июне начала постепенно снижаться, достигнув к декабрю 16%.

Также агентство указывает на поддерживающую роль Банка России, который проводит операции по продаже иностранной валюты. Эти действия связаны с решениями Минфина реализовывать активы Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита нефтегазовых доходов.

Рубль продолжает укрепляться из-за отсутствия возможности инвестиций за границей, полагает глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.