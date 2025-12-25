Незаметная профессия. Уральских энергетиков отметили федеральными наградами

На Свердловскую область надвигаются сорокаградусные морозы, а в домах – тепло и свет. В преддверии Нового года, когда все ждут праздников и длинных выходных, энергетики продолжают нести свою непростую, но важную службу. Люди, чей вклад в уют, тепло и безопасность, редко замечают, несколько дней назад отметили профессиональный праздник – День энергетика. Сотрудники Свердловского филиала "Т Плюс" за свой незримый труд были отмечены благодарственными письмами, знаками отличия Министерства энергетики РФ и корпоративными наградами.

Всего награды получили 430 сотрудников компании. Торжественная церемония награждения состоялась 24 декабря.

"Невозможно переоценить ваш труд! Может быть, он не каждый день заметен, но то, что вы делаете, бесценно. Это позволяет всем нам работать — и жить — достаточно комфортно", — обратилась к коллегам директор по управлению персоналом Светлана Темина.

Среди награжденных – те, кто обеспечивает бесперебойную работу цифровых систем, и отвечает за надежность энергетических объектов.

Ведущий эксперт отдела поддержки серверной инфраструктуры Дмитрий Григорьев стал "Почетным энергетиком России". Как признается сам Дмитрий, награждение для него стало приятной неожиданностью.

В энергетической отрасли Дмитрий Григорьев трудится с 2007 года, учился – на преподавателя информатики. Теперь он и его команда следят за тем, чтобы цифровые "нервы" системы теплоснабжения — серверы, сети, программы управления — работали без сбоев.

"Мы прилагаем все силы, чтобы не было внештатных ситуаций. Хотя, конечно, от них никто не застрахован, и, если что-то случается, мы по первому звонку спешим на помощь, и ночью, и в выходные дни", - сообщил Дмитрий.

В преддверии нового года почетный энергетик пожелал своим коллегам "чтобы серверы не падали, uptime (время бесперебойной работы) был стопроцентный. Чтобы сервис не прерывался никогда".

Как отмечает заместитель главного инженера Свердловского филиала "Т Плюс" по генерации Олег Баранов, профессия энергетика — это колоссальная ответственность, которая требуется далеко не в каждой сфере.

"Профессия энергетика многогранна. <…> От нашей работы, в первую очередь, зависит устойчивая жизнь и работа многих наших смежников. Ни металлургия, ни промышленность, чем гордится Средний Урал, не может работать без электричества. А жители городов и поселков не могут без света и тепла", — отметил он.

Ранее Олегу Баранову была вручена медаль Почетного энергетика РФ. Его стаж в энергетической отрасли составляет 37 лет, из них 14 лет посвятил компании "Т Плюс". Путь в профессию был осознанным, а само дело вполне можно назвать семейным: сын пошел по стопам отца и строит энергообъекты по всей стране, в том числе и в новых регионах.

Отметим, что Олег Баранов участвовал в строительстве Академической ТЭЦ — проекта, который возводили с нуля «в чистом поле» . В следующем году исполнится 10 лет со дня запуска этого уникального, современного объекта.

Коллегам Олег Баранов пожелал "безаварийной работы", отметив, что для кого-то длинные выходные – возможность полноценно отдохнуть, а для работников энергетической отрасли — тяжелая работа, цель которой обеспечить тепло, свет и уют.

И пока за окном бушует стужа, их труд — надежный и незримый — остается самым важным условием праздника. Потому что одни из главных составляющих новогоднего чуда в двадцатиградусный мороз — это даже не мандарины и гирлянды, а хорошее настроение, уют и тепло.