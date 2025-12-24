Министр здравоохранения Свердловской области объяснила, почему в больницах "встают" очереди

Очереди в поликлиниках Свердловской области чаще всего возникают не из-за нехватки врачей, а из-за приёма пациентов, которые приходят без записи и вынужденно "вклиниваются" в расписание участковых терапевтов. Об этом заявила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

По словам министра, такие ситуации сдвигают плановое расписание приёма, из-за чего пациенты, записанные заранее, вынуждены ждать, а недовольство в коридорах поликлиник только нарастает.

Именно поэтому основная задача — исключить ситуации, когда пациенты, пришедшие не по записи, попадают в общую очередь к участковым врачам. По словам чиновника, одно из направлений, над которым сейчас работают все медицинские учреждения, — развитие неотложной помощи на уровне поликлиник. Речь идёт о создании доврачебных кабинетов, отделений неотложной помощи для пациентов с ОРЗ, а также выделении дежурных терапевтов для тех, у кого нет острых состояний. Это должно позволить развести потоки пациентов и не перегружать участковых врачей.

Второе не менее важное направление — внедрение телемедицины. Планируется, что уже в следующем году первичный приём пациент будет проходить очно у участкового терапевта, а повторные визиты — при отсутствии необходимости очного осмотра — смогут проходить дистанционно. Для этого в расписании врачей будут выделены отдельные часы, либо такие консультации возьмут на себя специально выделенные специалисты.

В настоящий момент этот формат уже начали тестировать в двух медицинских учреждениях — в 20-й и 7-й городских больницах Екатеринбурга. Там запущено дистанционное наблюдение за пациентами с артериальной гипертонией и сахарным диабетом. Пациентам устанавливают мобильное приложение, где они ежедневно фиксируют показатели давления и уровня сахара, а врач на основе этих данных корректирует лечение и при необходимости приглашает пациента на очный приём.