"Нас отправляют за анализами через полгорода": родители просят не закрывать детскую поликлинику в Екатеринбурге

В Екатеринбурге родители детей, прикреплённых к детской поликлинике № 9 (ул. Бебеля), обратились к министру здравоохранения Свердловской области Татьяне Савиновой с просьбой сохранить базовые медицинские услуги в шаговой доступности для жителей микрорайона.

По словам местных жителей, в настоящее время приём пациентов в поликлинике на Бебеля осуществляется до 16:00. При этом большинство родителей работают до 17:00 и позже, что существенно затрудняет возможность посещения врача. Для сдачи анализов крови пациентов направляют в поликлинику по адресу ул. Готвальда, 8, что создаёт дополнительные сложности для семей с детьми. Именно поэтому екатеринбуржцы просят оказать содействие в сохранении на базе поликлиники на Бебеля следующих услуг:

приём участковых педиатров;

забор анализов на месте, без необходимости выезда в другой район;

обеспечение работы кабинета неотложной помощи до 20:00.

Ситуацию прокомментировала заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. По её словам, в связи с открытием новой детской поликлиники на ул. Готвальда регион принял решение оставить часть педиатрических участков в поликлинике на Бебеля.

"Около 4 тысяч детей продолжают обслуживаться в поликлинике на Бебеля. Я получила несколько обращений от родителей, касающихся забора анализов и режима работы кабинета неотложной помощи. Эти претензии абсолютно обоснованны. Если мы сохраняем педиатрические участки, то забор анализов также должен осуществляться на месте. А при работе педиатров в две смены кабинет неотложной помощи должен работать в часы работы поликлиники", — отметила Татьяна Савинова.

Министр сообщила, что соответствующее поручение главному врачу детской больницы № 9 уже было дано, и исполнение будет взято на контроль.