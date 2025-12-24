Задолженность россиян по ипотеке превысила 23 триллиона рублей

Задолженность россиян по ипотеке составляет уже более 23 трлн руб., в ноябре она выросла на 1,4%, в октябре – на 1,2%, об этом говорится в обзоре банковского сектора от Центрального банка России.

Регулятор уточняет, что прирост долга в конце года является обычным делом для ипотечных кредитов. А спрос на новые ипотечные займы поддержали новости об ужесточении условий семейной ипотеки в 2026 году (на одну семью будет выдаваться только один кредит с льготой). Ипотечный портфель на балансе банков увеличился на 1,5%.

Несмотря на снижение ключевой ставки рыночная ипотека не растет, соотношение льготной и рыночной ипотеки не меняется: на кредиты с господдержкой приходится около 80% всех выдач. Семейная ипотека выросла в ноябре 2025 года на 9% по сравнению с октябрем.