В Пермском крае подростка будут судить за подготовку террористических актов в Чернушке

В Пермском крае 17-летний юноша предстанет перед судом по обвинению в подготовке террористических актов в Чернушке, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Пермскому краю.

Следствие предъявило ему обвинения в приготовлении к совершению теракта, подготовке к изготовлению взрывчатки и прохождении обучения в целях террористической деятельности.

По данным ведомства, в феврале 2024 года подросток начал изучать в интернете материалы неонацистского толка, а также инструкции по изготовлению взрывных устройств. В сентябре 2024 года он закупил компоненты для изготовления взрывчатки, планируя совершить теракт в одном из муниципальных учреждений Чернушки, но не смог этого сделать по независящим от него обстоятельствам.

В январе 2025 года юноша вступил в запрещенное сетевое сообщество праворадикальной направленности, где получал указания и изучал экстремистские материалы. С мая того же года, следуя инструкциям кураторов, он приступил к подготовке поджога другого учреждения в Чернушке. Для этого им были приобретены и хранились компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

12 июня 2025 года его деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю, после чего он был задержан. На время следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

В СК РФ напомнили о тяжести ответственности за террористические преступления, санкции за которые могут достигать пожизненного лишения свободы. Ведомство предупредило, что злоумышленники, в том числе действующие в интересах иностранных спецслужб, активно используют соцсети для вербовки молодежи, давая ложные обещания, что в итоге приводит к уголовному преследованию.