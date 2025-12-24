В Екатеринбурге построят римскую аудиторию в историческом здании

В Екатеринбурге запланированы масштабные работы по реставрации и приспособлению помещения №6 в здании бывшего Медицинского института на улице Репина,3.

Читайте также: В столице Дагестана построят самый крупный на Каспии зерновой терминал

Проект предусматривает создание современной римской аудитории – с сохранением исторического облика и архитектурных деталей здания. Помещение адаптируют под современные образовательные задачи. Работы затронут как конструктивные элементы, так и внутреннее убранство, что позволит вернуть пространству функциональность и историческую атмосферу.

Подрядчика для выполнения работ определят по итогам открытого аукциона, заявки на который принимаются до 13 января 2026 года. Начать реставрацию планируется после получения необходимых согласований от Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

На реализацию проекта выделено 33 млн рублей. Срок выполнения работ составит 90 календарных дней.