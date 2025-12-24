Путин: Состав Совета Федерации будет обновляться

Президент России Владимир Путин поучаствовал в последнем в 2025 г. заседании Совета Федерации.

"Парламент России, обе его палаты, завершают осеннюю сессию с хорошим результатом. Работы действительно было много. Принят целый ряд важных законодательных решений в интересах страны и наших граждан, укрепления национальной безопасности, развития экономики, социальной сферы", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что для сенаторов уходящий год был особенно значим ещё и потому, что исполнилось 25 лет первой глубокой реформе Совета Федерации, одной из крупнейших в сфере государственного строительства на рубеже XX–XXI вв.

"Состав Совета Федерации, как и других органов власти, будет и дальше, безусловно, обновляться в соответствии с законом – поэтапно, регулярно, с учётом итогов единых дней голосования", - сказал Владимир Путин.