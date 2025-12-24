24 Декабря 2025
ВС пересмотрел дело Долиной

Фото: instagram.com/durov (Instagram признан экстремистским и запрещен в РФ)

Павел Дуров намекнул на слухи об ориентации президента Франции

Основатель VK и Telegram Павел Дуров намекнул на слухи о нетрадиционной ориентации* президента Франции Эммануэля Макрона.

В соцсети X (заблокирована в РФ) Дуров опубликовал набросок логотипа для своей программы донорства спермы. В логотипе предприниматель из России хочет использовать свои инициалы pd. В комментариях ему написали, что во Франции такая аббревиатура может использоваться для обозначения людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией*.

"Тогда это будет негомосексуальный проект, который выдает себя за гомосексуальный*. Как президент Франции, только наоборот", - написал в ответ основатель Telegram.

Наброски Павла Дурова к его программе донорства спермы.(2025)|Фото: t.me/durov

Ранее о программе донорства спермы от Павла Дурова написал Wall Street Journal. По данным издания, миллионер из России готов оплачивать проведение ЭКО женщинам, которые захотят родить от него ребенка. Но есть условия: женщина должна быть не замужем и моложе 37 лет. Сообщалось, что этим вариантом могут воспользоваться клиентки одной из московских ВРТ-клиник. Издание "Москвич" сообщает, что речь идет о клинике "АльтраВита".

Ранее Дуров сообщал, что не раз сдавал свою сперму в качестве донора в клиниках ЭКО по всему миру, и в результате этого донорства на свет появилось уже более сотни детей.

У Павла Дурова сложные отношения с руководством Франции, где в отношении него ведется расследование с августа 2024 года. Обвинения касаются работы Telegram. Сейчас Дуров может покидать Францию только по согласованию со следствием.

*международное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено

Теги: павел дуров, эммануэль макрон


