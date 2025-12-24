"Транснефть – Сибирь" модернизировало систему пожаротушения производственного объекта в Тюменской области

"Транснефть – Сибирь" построило и ввело в эксплуатацию комбинированную систему автоматического пожаротушения (КСАП) производственного объекта в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в "Транснефть – Сибирь".

Комбинированная система пожаротушения предназначена для автоматического обнаружения возможного возгорания в резервуарном парке, насосном зале и маслоприямке нефтеперекачивающей станции, на площадке подпорных насосных агрегатов и подачи огнетушащих средств по направлению полученного сигнала.

Работы проводились в рамках программы технического перевооружения и реконструкции предприятия. Цель – обеспечение высокого уровня противопожарной защиты инфраструктуры производственного объекта.

В рамках реализации проекта построены два резервуара противопожарного запаса воды объёмом 2000 куб. м каждый, насосная станция пожаротушения, совмещенная с помещением для хранения пенообразователя, помещения с электроприводными задвижками, узлы для подключения пожарных автомобилей, проложены новые кольцевые сети противопожарного водоснабжения и пенотушения. Кроме того, было реализовано техническое решение по хранению концентрата пенообразователя в БДП-10000, что позволит сохранить показатели качества и огнетушащие характеристики пенообразователя на весь период эксплуатации.

Для управления новой комплексной системой пожаротушения было доработано программное обеспечение системы автоматизации производственного объекта.

Все материалы и оборудование, примененные при строительстве комбинированной системы автоматического пожаротушения – российского производства, имеют необходимые сертификаты и полностью соответствуют требованиям и стандартам "Транснефть".