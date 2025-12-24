ПВО сбила шесть БПЛА над Оренбуржьем, повреждено предприятие

В Оренбургской области БПЛА пытались ударить по одному из промышленных предприятий. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в Telegram-канале.

Он уточнил, что атаку успешно отразили, но инфраструктура объекта получила повреждения. Кроме того, один сбитый аппарат упал в населенный пункт. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Ранее в Оренбургской области была опасность атаки БПЛА. В аэропортах Оренбурга и Орска действовал план "Ковер". По информации Минобороны России, утром 24 декабря в небе над регионом было уничтожено шесть украинских беспилотников.