В Тюменской области появился ещё один Вечный огонь

В Тюменской области появился ещё один Вечный огонь. Благодаря всероссийской акции "Храним огонь Победы" Вечный огонь в селе Большое Сорокино перевели на природный газ. Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году Защитников Отечества и Году Героев в Тюменской области.

"Сегодня важное событие для жителей Сорокинского округа – монумент памяти подключили к природному газу. Акция посвящена памяти о героях Великой Отечественной войны. Это второй такой объект в Тюменской области. В следующем году также в ряде муниципалитетов планируется подключить Вечные огни к сетевому газу. По поручению президента подключение и поставка сетевого газа выполняются группой компаний "Газпром" безвозмездно", - сказал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

Частичку Вечного огня привезли из Ишима. В церемонии зажжения участвовали ветераны и участники СВО, жители округа, юноши и девушки из Движения Первых и "Юнармии".

"Переполняет чувство гордости за нашу великую страну, за нашу малую Родину. Сегодня мероприятие направлено на воспитание патриотизма среди подрастающего поколения, на память о наших предках – участниках Великой Отечественной войны и, конечно, на уважение наших героев – участников специальной военной операции", - сказал глава Сорокинского округа Александр Агеев.

В рамках акции в марте текущего года к природному газу подключили Вечный огонь в Вагае Тюменской области. Сегодня в зоне ответственности группы компаний "Газпром" – более 1,9 тыс. Вечных огней и Огней памяти по всей стране.