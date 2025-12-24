Блогеров могут обязать размещать у себя социальную рекламу

В Совете Федерации предложили обязать блогеров рекламировать семейные ценности. Идею о том, чтобы размещать социальную рекламу не реже одного раза в месяц, высказал сенатор от Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин.

По словам сенатора, у него готовы поправки в закон "О рекламе", которые обяжут крупные интернет-платформы отдавать не менее 5% от всего рекламного контента социальным материалам. Карякин предлагает оставить за блогерами возможность выбирать, какое социальное направление рекламировать.

"Законопроект не вводит цензуру, не ограничивает свободу слова и не навязывает идеологию. Он не запрещает коммерческую рекламу, а лишь формирует минимальный и справедливый баланс между коммерческими интересами и социальной ответственностью тех, кто обладает значительным общественным влиянием", - цитирует Карякина RTVi.

"Мы видим в рекламных блоках [у блогеров] в основном рекламу маркетплейсов, торговых сервисов, а нередко казино, ставок тотализаторов и иных коммерческих продуктов. При этом социально направленная реклама о семье, детях, здоровье, культуре, патриотизме, экологии, кибербезопасности фактически отсутствует либо носит эпизодический характер", - считает сенатор.

Кто будет оплачивать такую рекламу или хотя бы производить рекламный контент Карякин не сообщил.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по экономической политике рассмотреть эту инициативу.