В Москве увеличили штрафы за прослушивание музыки без наушников в транспорте

В Москве в полтора раза вырастет штраф за безбилетный проект в наземном общественном транспорте. Мосгордума приняла решение об увеличении штрафа с 2 до 5 тыс. руб. Штрафовать будут в том числе за использование чужой льготной персональной карты (или своей, но без права на такой проезд).

Также на тысячу рублей будут штрафовать за провоз негабаритной ручной клади.

Еще одно ужесточение – увеличение до 1 тыс. руб. штрафа за провоз велосипедов, самокатов и других СИМов, размещение ручной клади на сиденьях, прослушивание аудио и видео без наушников в метро, бег по эскалаторам, игру на музыкальных инструментах без разрешения администрации метро и проезд в зловонной и пачкающей одежде, передает "Интерфакс".