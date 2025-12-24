24 Декабря 2025
Экономика Кировская область
Фото: trudkirov.ru

На предприятия ОПК Кировской области в 2025 при содействии службы занятости было трудоустроено 9,4 тысячи человек

В Кировской области активно проводят работу по трудоустройству граждан на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Так, в 2025 году при содействии кадровых центров «Работа России» на предприятия ОПК региона было трудоустроено 9,4 тысячи человек.

В управлении ГСЗН Кировской области Накануне.RU пояснили, что 83% от общего числа заявленных предприятиями вакансий приходится на рабочие профессии.

(2025)|Фото: trudkirov.ru

Для осуществления закрытия потребностей работодателей специалисты проводят на площадках Кадровых центров как индивидуальные собеседования с соискателями, так и ярмарки вакансий. Также в рамках проекта по маршрутизации молодежи для студентов техникумов и колледжей постоянно организуют профтуры и экскурсии.

"В рамках нацпроекта «Кадры» предприятия привлекают квалифицированных специалистов из других регионов страны. Также продолжается обучение и дополнительное профессиональное образование работников ОПК. В текущем году участие в реализации данных мероприятий приняли 10 предприятий, обучение прошли 1000 человек – в 3 раза больше плана. В числе образовательных программ – экономические основы деятельности, метрология, литейное производство и другие", – отметила начальник управления ГСЗН Кировской области Ольга Рысева.

Реализация всех этих  мероприятий будет продолжена и в 2026 году. При этом особое внимание будет уделено трудоустройству ветеранов СВО. Решение вопросов кадрового обеспечения предприятий ОПК в Кировской области осуществляется в рамках межведомственной комиссии, в которую входят представители работодателей, учреждений СПО и вузов.

На первом заседании комиссии работодатели предложили, в частности, проработать необходимость подготовки по заявкам ОПК специалистов по рабочим профессиям, таким как станочник широкого профиля, слесарь механосборочных работ. При этом кировские предприятия готовы предоставлять места для практической подготовки, а по итогам успешного окончания учебы – гарантировать трудоустройство.

Поступившие от работодателей предложения будут направлены в органы исполнительной власти региона для рассмотрения.

 

трудоустройство, рабочие профессии, кадры опк, служба занятости кировской области


