Американские компании в России в основном остались - директор ТП США

Американские компании большей частью остались на рынке России, а ушли лишь те, кому было прямо запрещено работать, в основном это ИТ, нефтяная и энергетическая сферы. Об этом рассказал журналу "Бизнес России" главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

По его словам, по-прежнему продолжают работать компании в сфере медицины. Всего из России ушли примерно 12% американских компаний. Ранее сообщалось, что ушли около половины. Вероятно, Эйджи не включает в их число тех, которые заморозили свой бизнес в России. Также он отмечает, что около 5% сменили собственника, продав бизнес российскому менеджменту. То есть они не ушли, а остались, но уже с российскими собственниками.

Он отмечает, что сейчас компании США работают в условиях двойных ограничений - со стороны США и России. При этом, по опросу руководителей компаний, сильнее всего вредят именно американские санкции, а не российские. Так, по 10-балльной шкале вред от американских санкций оценен на 8 баллов, в то время как от российских - только на 5. Также мешают трудности с осуществлением платежей и высокая ключевая ставка ЦБ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что американский бизнес заинтересован в отношениях с РФ, компании хотят вернуться на российский рынок. Накануне глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сказал, что иностранные компании готовятся к возвращению в Россию, регистрируя в стране свои бренды. Многие официальные лица подчеркивали, что условия для возврата иностранного бизнеса в России станут более строгими.