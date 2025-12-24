"Роскосмос" заявил о планах создать лунную электростанцию к 2036 году

Россия планирует создать лунную электростанцию к 2036 году. Как сообщили в пресс-службе "Роскосмоса", заключен государственный контракт с НПО Лавочкина на выполнение работ.

В рамках проекта будут выполнены наземно‑экспериментальная отработка, разработка космических аппаратов, летные испытания, развертывание инфраструктуры на Луне.

В "Роскомосе" заявили, что проект станет важным шагом к созданию постоянно функционирующей научной лунной станции и переходу от разовых миссий к долгосрочной программе исследований Луны.

Ранее в "Роскосмосе" не исключили совместные с США пилотируемые программы на Луну. Пилотируемых программ на Луну пока нет ни у кого, поэтому сейчас это — не приоритет, сообщил заместитель гендиректора по пилотируемым программам госкорпорации Сергей Крикалев.

В июле стало известно, что NASA готовится отправить к Луне астронавтов в рамках миссии Artemis II в апреле 2026 года. Экипаж в составе четырех человек за 10 дней облетит Луну для подготовки к будущим пилотируемым высадкам на спутнике Земли.