Киргизия не будет отменять въезд для россиян по внутренним паспортам

Киргизия не будет запрещать с 2026 года въезд для россиян по внутренним гражданским паспортам, передает РИА Новости со ссылкой на МИД Кыргызстана.

"В социальных сетях появилась такая информация, что с января Кыргызстан планирует пускать россиян только по загранпаспорту. Эта информация не соответствует действительности, таких планов нет", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Сейчас россияне могут по своим внутренним гражданским паспортам въехать в Белоруссию, Кыргызстан, Казахстан, Армению, а также Абхазию и Южную Осетию.