В Югре подростки украли алкоголь и сладости, а потом продали их прохожим

В Нефтеюганске три подростка обокрали магазин. Среди украденного – алкогольные напитки и сладости.

Владелец торговой точки обратился в полицию. Он сообщил, что тогда ещё неизвестные преступники ограбили магазин, сумма ущерба составила 79 тыс. руб.

Позже выяснилось, что предполагаемыми налётчиками являются трое 16-17-летних подростков. Их задержали. Во время разговора с силовиками парни признались, что ночью проникли в магазин, сорвав входную дверь. Они похитили продукты, в том числе сладости, алкоголь и сигареты. Затем налётчики на такси уехали в другой микрорайон и продали похищенное на улице прохожим. Деньги они поделили между собой.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение". Парням грозит до пяти лет колонии. Подростков поставили на профилактический учёт и на время расследования отпустили под подписку о невыезде, сообщает УМВД по Югре.