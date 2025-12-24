"Байкал" с отечественным двигателем совершил первый полет на аэродроме УЗГА

Самолет ЛМС-901 "Байкал" совершил первый полет с отечественной силовой установкой. Об этом Накануне.RU сообщили в Минпромторге России.

На аэродроме Уральского завода гражданской авиации начались летные испытания нового отечественного двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 в составе самолета "Байкал". Также Минпромторг опубликовал видеозапись первого полета. На ней видно, как самолет поднимается в воздух и набирает высоту.

Еще в 2024 году должны были начаться поставки самолетов "Байкал" дальневосточной компании "Аврора", контракты и соглашения об этом подписывались на Восточном экономическом форуме в предыдущие годы, но сроки поставок были сорваны. Сообщалось, что УЗГА располагает лишь единичными опытными экземплярами самолетов и двигателей к ним.

В мае 2025 года полпред в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что проект "Байкал" фактически закрыт. Но Минмпромторг уверял, что работа над созданием лайнера продолжается, на проект дополнительно выделили 10 млрд рублей. Сертификация самолета, согласно новым обещаниям разработчика и министерства, ожидается в 2026 году.

Осенью нынешнего года Уральский завод гражданской авиации заключил контракт на поставку 50 самолетов "Байкал" авиакомпаниям альянса "Аэрохимфлот". Поставки запланированы с 2027 по 2031 годы. Также сообщалось, что на УЗГА откроют центр подготовки авиаспециалистов для работы с ЛМС-901.