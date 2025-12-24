В городе на севере Прикамья в минус 36 без тепла остались пять домов

В Красновишерске (город на севере Пермского края) без отопления остались дома. К проверке ситуации подключилась прокуратура.

Сейчас идёт регулировка параметров работы оборудования котельных. Прокуратура Красновишерского района организовала проверку, во время которой действиям ответственных за достаточный прогрев квартир будет дана правовая оценка, сообщает прокуратура Пермского края.

В сообщении прокуратуры не говорится, какие именно дома остались без тепла, однако речь может идти о домах по адресам Заводская, 8, Советская, 3, Заводская, 2, Яборова, 21, Толстого, 38. По данным сервиса "Яндекс.Погода", сейчас в Красновишерске – минус 36.