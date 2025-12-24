Замгубернатора Тюменской области выполнил желание маленького горожанина

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов присоединился к всероссийской акции "Елка желаний". Он исполнил новогоднее желание шестилетнего Егора из Тюмени.

Специалисты департамента АПК Тюменской области перевоплотились в Деда Мороза и Снегурочку. Они поздравили мальчика с наступающим Новым годом, подарили ему сладкий подарок, сувенирную продукцию департамента и набор роботов-трансформеров, о котором Егор давно мечтал. Мальчик рассказал гостям стихотворение.

Исполнить чью-то мечту может каждый желающий. "Ёлка желаний" (Тюмень, переулок Приисковый 12) будет доступна до конца февраля.