Каждому второму жителю Екатеринбурга предлагали вернуться к бывшему работодателю

Каждому второму жителю Екатеринбурга предлагают вернуться на прежнее место работы. Но, как показывает практика, на такое приглашение соглашаются не все. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании SuperJob.

Компания провела опрос среди экономически активных жителей и горожан. По его результатам, за последний год каждая третья компания пыталась вернуть бывших сотрудников.

Так, приглашение о возвращении получали 51% екатеринбуржцев. Специалистов с большим стажем пытаются вернуть активнее, чем молодежь до 34 лет. Высокооплачиваемых горожан с доходом от 150 тысяч рублей в месяц приглашают чаще, но они реже соглашаются вернуться.

Причины увольнений остаются те же: низкая заработная плата, сложное руководство и отсутствие перспектив роста. Возвращаются же сотрудники по причине стабильности компании и из-за комфортного коллектива. Тем не менее решающим аргументом в пользу возвращения на работу чаще всего является достойная оплата труда.

На сегодняшний день снова рассмотреть предложение от бывшего работодателя готовы 22% опрошенных. Наибольшую гибкость показывают сотрудники в возрасте от 34 до 45 лет.