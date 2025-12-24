На Урале силовики вскрыли схему получения государственных субсидий с "мертвыми душами"

На Среднем Урале полицейские пресекли мошенническую схему при получении государственных субсидий. Речь идет, в том числе, о "мертвых душах".

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, нарушения выявлены в деятельности одной из транспортных компаний Качканара, осуществляющей пассажирские перевозки на территории региона. Следователи ОВД подозревают руководство компании в том, что на протяжении пяти лет в уполномоченное учреждение ежемесячно предоставлялись поддельные документы для получения государственных субсидий из бюджета города.

"В отчетных материалах указывались списки граждан, якобы имеющих право на льготный проезд, с целью компенсации недополученных доходов перевозчика. При этом фактически данные сведения не соответствовали действительности, некоторые лица на момент оформления документов уже были умершими. Предварительно установлено, что ущерб бюджету может превышать 30 млн рублей", - отметил полковник Горелых.

Представители МВД возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой при получении выплат в особо крупном размере". Максимальное наказание за данное преступление – до 10 лет лишения свободы.

По данным полиции, в ходе обысков в автокассах, где велась продажа билетов, и на складах этой транспортной компании сыщики обнаружили и изъяли немаркированную алкогольную и табачную продукцию на сумму более 2,5 млн рублей. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт товаров и продукции без маркировки".

Полицейскими задержан мужчина 1993 года рождения, который, как полагает следствие, являлся номинальным руководителем фирмы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

"Кроме того, оперуполномоченные установили, что вся основная деятельность предприятия находилась под контролем одной семьи – отца и двух его сыновей. По данным следствия, подозреваемые могли оказывать психологическое давление и шантаж свидетелей, поэтому еще одно уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 309 УК РФ – "Подкуп или принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой". При силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии глава семьи 1961 года рождения и его сын 1984 года рождения задержаны. По ходатайству территориального ОВД судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты громкого дела содержатся в СИЗО Нижнего Тагила. Третий предполагаемый соучастник криминальной схемы, мужчина 1989 года рождения, находится под подпиской о невыезде", - рассказал Валерий Горелых.

Расследование продолжается. Силовиками уже выявлены дополнительные эпизоды, связанные с подделкой официальных документов, нарушениями при организации пассажирских перевозок, а также фиктивным прохождением предрейсовых медицинских осмотров водителями. Планируется возбудить еще ряд уголовных дел.