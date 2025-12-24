На смартфонах и планшетах могут ввести предустановленный родительский контроль

В следующем году списки приложений, обязательных к предустановке на планшеты, смартфоны и "умные" телевизоры, продающиеся в России, могут пополнить отечественные сервисы родительского контроля. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере.

По его словам, депутаты поддерживают эту идею. Ведь дети проводят перед экраном огромное время, а в интернете они часто сталкиваются с крайне вредными вещами, что признают все. Поэтому данная проблема очень актуальна. Предустановленное программное обеспечение будет призвано фильтровать информацию и блокировать вредную.

Заместитель Боярского по комитету депутат Андрей Свинцов говорит, что для введения этой нормы даже не нужен отдельный нормативно-правовой акт.

Перечень приложений, которые обязательны для предустановки на смартфоны, планшеты и т.п., определяет Правительство. Оно может просто дополнить список, и все. Сейчас главная задача не законодательная, а техническая - найти решения, которые можно рекомендовать к предустановке.