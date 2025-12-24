Российским банкам не удастся повторить рекорд прошлого года

Согласно исследованию Центра финансовой аналитики "Сбербанка", банкам в 2025 году не удастся достичь рекордных показателей прибыли прошлого года.

Эта тенденция, вероятно, продолжится и в 2026 году, не сулящем новых рекордов, уверены эксперты. Несмотря на существенное снижение ключевой ставки Банка России во второй половине года, прибыль сектора за десять месяцев сократилась на 4,5% в годовом выражении, составив 3 трлн руб.

Рентабельность капитала также снизилась на 4 процентных пункта — до 19,1%. Существенным фактором стала разница в курсовой переоценке: если в 2024-м банки заработали на ослаблении рубля 0,2 трлн руб., то в 2025-м понесли аналогичные убытки, сообщает "Коммерсант".

В будущем рост прибыли будет сдерживать регуляторное требование к достаточности капитала системно значимых банков. Для выхода на целевые значения норматива к 2027 году им придется ограничить кредитование в высокодоходных, но рискованных сегментах.

Ранее стало известно, что Банки в России продают клиентам страховки с наценкой в 18 раз. Об этом следует из материалов Службы финансового уполномоченного (финомбудсмена). Такие продукты часто оформляют вместе с потребительским кредитом.