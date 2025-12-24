РСПП: Инвестиционная активность в России может уйти в минус

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предупредил о снижении инвестиционной активности в стране, которая в 2026 году может уйти в отрицательную зону.

Одной из ключевых причин он назвал сокращение производства из-за потери внешних рынков и неблагоприятного валютного курса. Из-за укрепления рубля снизились доходы экспортёров, включая успешные отрасли вроде производства удобрений, что также ударило по бюджету.

Шохин отметил, что валютный рынок значительно деформирован, а курс зависит от операций ЦБ и Минфина.

В этих условиях компании вынуждены сокращать программы и переходить на четырёхдневную неделю, не рассчитывая на господдержку, так как бюджетный импульс ослабевает, сообщает Forbes.

Напомним, ожидания российского бизнеса относительно роста цен продолжают усиливаться на фоне предстоящего повышения НДС. С нового года ставка налога увеличится с 20% до 22%.