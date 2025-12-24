Найдены обломки самолета, который потерпел крушение над Турцией

Официальные источники подтвердили обнаружение обломков воздушного судна вблизи района Хаймана в Турции.

На борту частного Falcon 50 находился начальник Генерального штаба Ливии Мухаммед Али Ахмед аль-Хаддад. Территория, где были найдены фрагменты воздушного судна, находится под охраной. В настоящее время на месте происшествия ведутся поисковые работы и техническое обследование с участием военных, спасателей и представителей министерств транспорта и внутренних дел Турции, сообщает AirportHaber.

Официальные данные о количестве погибших или пострадавших на данный момент не обнародованы. Причины инцидента выясняются. Самолет исчез с радаров, когда вылетел по маршруту Анкара – Триполи.