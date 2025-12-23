24 Декабря 2025
Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

Жители и гости Костромской области высоко оценили новогоднее преображение общественных пространств региона

По инициативе губернатора Костромской области Сергея Ситникова в Костромской области к новому году организовали конкурс на лучшее оформление общественных территорий. Этот проект вызвал живой и позитивный отклик среди костромичей.

На данный момент благодаря инициативе главы региона преобразились более 170 площадок по всему региону. В проекте по украшению городских территорий уже участвуют 153 предприятия, учебные заведения, учреждения культуры и спорта, советы территориального самоуправления и просто жители региона.

Так, в Костроме, например, участие в конкурсе принимают 30 компаний. Это банки, строительные компании, ретейлеры, включая «Мегаполис», «МастерСтрой», «КФК», «МТС», «ВТБ», «АльфаБанк», «СВЕЗА», «Мясной Гурман», «Высшая лига», «Ключ здоровья».

Результаты этой работы уже оценили костромичи и гости города. Они отмечают, что центр города похорошел, стали яркими и креативными участки территории набережной Волги и другие.

(2025)|Фото: adm44.ru

Продолжается новогоднее оформление и в муниципалитетах Костромской области. Так, в Буе уже преобразились 22 пространства, в Шарье – 6 самых крупных территорий, в Мантуровском округе – 8 общественных площадок.

«Для нас очень важно сделать этот конкурс доброй и хорошей традицией. Для этого необходимо максимально вовлекать в него организации, поскольку он даёт им отличную возможность заявить о себе, прорекламировать свою работу. Это напрямую влияет на позитивный имидж компании», - отметил Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

Пока не завершена работа по новогоднему оформлению в Парфеньевском, Октябрьском, Костромском, Кологривском районах и городском округе город Волгореченск. Руководители этих муниципалитетов пока не не приняли необходимых усилий, местный бизнес к участию в проекте не вовлечен.

Глава Костромской области призвал глав муниципалитетов сконцентрировать усилия, ч тем, чтобы украшенные пространства могли активно использоваться для проведения мероприятий. Особое внимание Сергей Ситников считает необходимым уделить детям и молодежи, чтобы они не оставались без присмотра.

«Праздник семейный, рассчитан на детей. Задача не просто сформировать новогодние общественные пространства, а задействовать площадки для ДЕТСКИХ игр, праздников», - подчеркнул Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

(2025)|Фото: adm44.ru

Итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление подведут уже в январе 2026 года. С 26 декабря по 15 января будет проведено онлайн-голосование. А победителю вручат переходящий кубок губернатора.

Депутат Костромской областной Думы от "Единой России" Олег Комиссаров предложил также отметить благодарственными письмами всех участников конкурса, таким образом оценив их вклад в украшение общественных пространств. Предприятиям Костромской области рекомендовано рассмотреть возможность самим изготавливать конструкции для новогодних украшений, праздничной комиссии поручено разработать единые требования по цветовому оформлению территорий.

