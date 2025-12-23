Губернатор Рязанской области призвал отказаться от новогодних фейерверков

Губернатор Рязанской области Павел Малков призвал отказаться от новогодних фейерверков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.



На заседании регионального правительства губернатор обратил внимание на необходимость соблюдения мер безопасности в новогодние праздники.

"Сейчас не самое подходящее для салютов время, все должны это понимать. Поэтому мы не будем проводить их официально. Призываю жителей региона отказаться от фейерверков. Зачастую их запускают в неподготовленных местах, бывают травмы, а всего этого хотелось бы избежать", – подчеркнул Павел Малков.



Глава региона напомнил, что в рамках проекта "Рязань – Новогодняя столица России" запланированы разнообразные мероприятия в праздничных локациях. Основная площадка — на Лыбедском бульваре с тематическими зонами, работает ледовый каток, мастерская Деда Мороза с мастер-классами, ярмарка местных товаропроизводителей и мастеров народных художественных промыслов.

"В целом хотелось бы, чтобы праздники прошли радостно, спокойно и без происшествий. Правоохранительные структуры, медицинские службы, МЧС – все будут работать в режиме повышенной готовности. И коммунальные службы тоже прошу быть наготове. Оперативные бригады ЖКХ должны быстро устранять, отрабатывать возможные аварийные ситуации", – сказал Павел Малков.



Губернатор поручил заместителю председателя правительства Рязанской области Рустаму Халикову, министру ТЭК и ЖКХ региона Артёму Уворвихвосту, главам муниципальных образований проконтролировать готовность всех служб к предстоящим праздникам.