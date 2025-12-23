В Москве завершено расследование дела о подготовке теракта в преддверии Дня Победы

В Москве завершено расследование уголовного дела о приготовлении к совершению теракта в преддверии Дня Победы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ.

Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве во взаимодействии с УФСБ России по городу Москве и Московской области и ГУПЭ МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении Андрея Бызова*, внесенного в реестр экстремистов и террористов.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 1 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).

Разделяя праворадикальные националистические взгляды, Бызов решил вступить в ряды террористической организации, участвующей в боевых действиях против российских войск на стороне Украины и запрещенной в России. В 2024-2025 годах в одном из мессенджеров Бызов публично распространил материалы, направленные на оправдание террористической деятельности.

В дальнейшем, связавшись с представителем террористической организации, Бызов согласился за вознаграждение в размере 5 тыс. долларов США в криптовалюте совершить террористический акт 9 мая 2025 года вблизи военного объекта на территории Московской области. По плану украинских кураторов обвиняемый должен был забрать из тайника взрывное устройство, установить и дистанционно привести в действие. Также исполнитель вел наблюдение за военным объектом, передавая информацию организатору.

Преступные действия Бызова были пресечены правоохранительными органами на стадии приготовления. После проведения обыска в его жилище и осмотра телефона обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство.

Следователями столичного СК проведен комплекс следственных действий, собран значительный объем доказательств, изобличающих фигуранта в содеянном.

В основу доказательственной базы легли заключения ряда судебных экспертиз, в том числе взрывотехнической, психолого-лингвистической, осмотры переписок в мобильном телефоне обвиняемого, показания свидетелей, результаты оперативно-розыскной деятельности и признательные показания фигуранта.

Уголовное дело в отношении Бызова после утверждения прокуратурой обвинительного заключения передано в суд для рассмотрения по существу. В отношении куратора и иных лиц, причастных к приготовлению преступления, уголовное дело выделено в отдельное производство.

* Внесен в реестр экстремистов и террористов