В Госдуме высказались о едином ID для входа россиян в интернет: "Будем обсуждать"

В Госдуме пока имеют весьма смутные представления об инициативе Минцифры с созданием ID-идентификаторов, без которых россияне не смогли бы заходить в интернет. Такой идентификатор предлагается привязать к мобильному номеру россиянина и всем его аккаунтам в сети. Это позволит точнее считать аудиторию в сети, считают в министерстве. Там уверяют, что данные будут обезличены, но пользователи сильно сомневаются.

"Мы еще этот вопрос не обсуждали. Речь ведь не идет об отмене других способов идентификации. Никакого единого ID вместо имеющихся не будет. Это будет новая субстанция для счета метрик. Ну, будем обсуждать с коллегами", - прокомментировал идею глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.