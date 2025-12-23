23 Декабря 2025
Здравоохранение Томская область
Фото: max.ru/oblast_zdorovya

С февраля 2026 года в Томске и Томском районе стартует работа единой диспетчерской службы скорой помощи

С февраля 2026 года для жителей Томска и Томского района начнет работать объединенная служба скорой медицинской помощи. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи регионального департамента здравоохранения, главврача Станции скорой медпомощи Николая Родионова.

Как отметил медик, модернизация скорой медицинской помощи повлечет повышение качества и оперативности работы медицинских бригад.

(2025)|Фото: max.ru/oblast_zdorovya

Николай Родионов напомнил, что в 2025 году в восточной части Томской области впервые провели объединение диспетчерской службы в Асиновском, Первомайском, Зырянском и Тегульдетском районах. Такое решение позволило отделить из обращений звонки экстренные и неотложные, которые теперь сразу берутся под контроль специалистов Асиновского первичного сосудистого отделения. Таким образом, пациент теперь сразу направляется в специализированное медучреждение.

(2025)|Фото: max.ru/oblast_zdorovya

«Асиновское объединение – проект, на примере которого мы посмотрели, как это будет работать. С 1 февраля 2026 года у нас заработает объединение служб скорой медицинской помощи Томска и Томского района. Мы уже провели достаточно серьезные организационные мероприятия, среди которых обеспечение бригад источниками бесперебойной связи, покрытие радиосвязью всего Томского района», — пояснил Николай Родионов.

Главврач Станции скорой медицинской помощи также заявил, что в регионе планируют централизацию диспетчерских служб по всей области. Николай Родионов также отметил, что на данный момент специалисты службы готовятся к усиленной круглосуточной работе в новогодние праздники: проводятся закупки дополнительных медикаментов, выстраивается график дежурств медицинских бригад.

