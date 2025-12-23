"Есть ошибки и недоработки": в Госдуме высказались об отказе российских нейросетей говорить о политике

Госдума пока не готова ответить, почему российские нейросети не отвечают на политические вопросы, хотя никакого законодательного регулирования в этой сфере нет.

При этом в парламенте видят, что в случаях, когда отечественные сети не отвечают на запросы, россияне идут к иностранным моделям вроде ChatGPT и задают вопросы им, и те отвечают.

"Никакого регулирования на сегодняшний день нет. действительно, случаются казусы, мы их фиксируем и коллегам передаем. Это непростой вопрос. Мы должны и будем отстаивать в этой части интересы пользователей и РФ. Обвинять кого-то в чем-то было бы неправильно с моей стороны. Наши разработчики в очень жесткой конкурентной борьбе развивают свои сервисы. То, что есть ошибки и недоработки, - это болезнь роста", - крайне обтекаемо ответил журналистам глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия").