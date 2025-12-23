В Telegram много "правильных каналов" – его блокировать не будут, - Боярский

В Госдуме пока не собираются блокировать Telegram. Главный аргумент против блокировки – в Max далеко не все переходят, в Telegram остается много каналов с миллионами подписчиков, и такие каналы транслируют "правильную информацию", заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ("Единая Россия").

"Это не только мессенджер, но и социальная сеть. Есть большое количество "правильных" каналов, которые освещают правильную нашу повестку, в них вложены средства и силы. И взять и отключить для людей источник новостей было бы неправильно. Да, в Max появилась возможность создавать каналы, но сказать, что все каналы переехали из Telegram в Max, было бы преждевременно", - заявил Боярский журналистам.

По словам депутата, он сам "полностью переехал в Max, удалил Telegram и WhatsApp" и его жизнь, как он утверждает, стала удобнее.

Также он не готов сказать, будет ли у Max расширение функционала в 2026 году, появятся ли возможности, связанные с получением госуслуг: "Расширение функционала в 2026 году – вопрос все же к разработчикам. Я точно знаю, что планы очень далекоидущие. Но каждая новая функция – это огромный труд. Наберемся терпения. Во главе угла должен стоять вопрос качества и безопасности".